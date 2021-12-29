Жители дома на Камской улице стали свидетелями уборки снега ретро-утюгом

Коммунальщики пытались безуспешно сбить снежную шапку.

Утром 20 января жители Василеостровского района Петербурга стали свидетелями необычного способа уборки снега с карнизов. В доме №10 на Камской улице коммунальщики безуспешно пытались сбить снежную шапку при помощи ретро-утюга. В сети появилось видео с места.

На записи видно, что ретро-утюг привязан к веревке. Им перемещают, пытаясь сбить снег с карниза.

Суперсовременный и технологичный способ уборки снега от компании УК "Мир". Действительно, зачем тратиться на альпинистов, а так дёшево и сердито. Написал автор видео

Комментаторы пожелали, чтобы утюг не попал кому-нибудь в окно.

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Видео: ВКонтакте / Живем на Васильевском | Васильевский остров / Елена Цыпленкова