Начало недели в Петербурге и области будет облачным с небольшими дождями

Температура воздуха днем прогреется до +9...+14 градусов, атмосферное давление повысится.

Первый рабочий день недели в Петербурге и Ленинградской области встретит жителей облачной погодой с кратковременными дождями. Синоптики прогнозируют слабый юго-восточный и южный ветер и постепенное повышение атмосферного давления.

В Северной столице температура воздуха ночью составит +7...+9°C, днем столбики термометров поднимутся до +12...+14°C. В регионе температурный режим будет немного прохладнее: ночью +4...+9°C, днем — от +9°C до +14°C.

Небольшие дожди местами пройдут как в городе, так и в области. К середине недели ожидается улучшение погодных условий с прекращением осадков.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")