В Петербурге и Ленобласти 3 ноября сохранится пасмурная и дождливая погода

Температура воздуха в течение суток составит от +4 до +9 градусов, атмосферное давление будет понижаться.

Санкт-Петербург и Ленинградская область в понедельник, 3 ноября, останутся под влиянием циклона, который принесет пасмурную погоду и осадки. Согласно данным Гидрометцентра, в течение суток в регионе сохранится облачная погода с дождями.

В Петербурге температура воздуха составит +6...+8 градусов. Ветер ночью будет юго-восточный и южный, в дневное время — южный и юго-западный умеренный. Атмосферное давление ночью понизится, днем существенных изменений не ожидается.

А в Ленинградской области температурный фон будет немного разнообразнее — от +4 до +9 градусов. Местами возможны туманы. Ветер ночью юго-восточный и южный 6-11 м/с, днем — южный и юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление также будет понижаться в ночные часы.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")