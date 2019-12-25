В начале новой недели Петербург и область ожидает снег и гололедица

Синоптики прогнозируют в понедельник, 29 декабря, снегопад и понижение температуры.

Новая рабочая неделя начнётся с осадков и сложных дорожных условий. В понедельник, 29 декабря, в Петербурге и Ленобласти ожидается облачная погода со снегом и гололедицей.

В Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют снег. Ночью он будет местами небольшим, а к утру и днём усилится. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью составит -4...-6 °C, днём немного потеплеет до -1...-3 °C. На дорогах будет сохраняться гололедица. Атмосферное давление начнёт понижаться, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

В Ленинградской области погодные условия будут схожими: облачно с осадками в виде снега. Температурный фон окажется ниже: ночью -3...-8 °C, а в отдельных районах и до -12 °C; днём ожидается -1...-6 °C. Ветер, как и в городе, западный и северо-западный. Повсеместно на дорогах прогнозируется гололедица.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")