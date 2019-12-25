В воскресенье Петербург и область ждёт снег, гололедица и метель

На дорогах сохранятся сложные условия.

В воскресенье, 28 декабря, на погоду в Петербурге и Ленинградской области будет влиять циклонический вихрь, который принесёт снег и приведёт к образованию гололедицы.

В Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют облачную погоду с временными снегопадами. Ветер будет северо-западный и северный, умеренный. Температура воздуха ночью составит -1...-3 °C, днём — -1...+1 °C. На дорогах и тротуарах ожидается гололедица. Атмосферное давление начнёт постепенно повышаться.

В Ленинградской области погодные условия будут более сложными. Ожидается облачная погода со снегом, а в отдельных районах — метель. Ветер северо-западный и северный, умеренный, местами с сильными порывами. Температурный фон в течение суток будет колебаться от -1 до -6 °C, днём в некоторых районах возможно кратковременное повышение до +2 °C. На дорогах также прогнозируется гололедица, а атмосферное давление повысится.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")