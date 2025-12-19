В понедельник в Петербурге и Ленобласти ожидается снег и морозы до -25 градусов

Новая рабочая неделя начнется в регионах с морозной погоды, осадков и гололедицы на дорогах.

В понедельник, 26 января, жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области ждёт морозная и снежная погода, усложняющая дорожную обстановку. Столбики термометров в некоторых районах области могут опуститься ночью до -25 градусов.

В Санкт-Петербурге ночью ожидается переменная облачность без существенных осадков, днём — облачно с прояснениями и небольшой снег. Ветер южный и юго-западный, ночью умеренный, днём слабый. Температура ночью составит -15...-17°C, днём — -10...-12°C. На дорогах сохранится гололедица.

В Ленинградской области погодные условия будут более суровыми. Ночью при переменной облачности местами возможен небольшой снег, днём ожидается облачно с прояснениями, небольшой, а местами и умеренный снег. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днём 2-7 м/с. Ночью прогнозируется -12...-17°C, а в периоды прояснений в отдельных районах возможно похолодание до -20...-25°C. Днём температура будет колебаться от -9 до -14°C. На автодорогах сформируется гололедица. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")