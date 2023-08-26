Начало рабочей недели в Петербурге и области будет дождливым и ветреным

В понедельник, 22 сентября, ожидаются кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер.

Первый день рабочей недели в Северной столице и Ленинградской области встретит горожан облачной погодой с прояснениями и кратковременными дождями. По данным метеорологов, температура воздуха будет комфортной для конца сентября, но ветреная погода и осадки потребуют от петербуржцев запастись зонтами и тёплой одеждой.

В Петербурге в течение суток столбики термометров покажут +15…+17°C. Ветер юго-западный и западный умеренный, местами с сильными порывами. Атмосферное давление ночью будет понижаться, а днём — постепенно повышаться.

В Ленинградской области погода будет более изменчивой: ночью дожди пройдут в большинстве районов, днём ожидаются кратковременные осадки, а на востоке области местами возможны грозы. Температура воздуха составит +13…+18°C, на востоке региона местами до +21°C. Ветер также усилится до сильных порывов.

Синоптики рекомендуют жителям и гостям города быть внимательными на дорогах из-за возможной скользкости и ограниченной видимости во время дождей. Пешеходам стоит избегать прогулок под деревьями и рядом с рекламными конструкциями в порывистый ветер. В середине недели погода стабилизируется: осадки прекратятся, а температура сохранится в пределах сезонных значений.

