Водяной смерч наблюдали петербуржцы над Финским заливом

Жители Северной столицы стали свидетелями редкого для региона природного явления — водяного смерча над Финским заливом. Атмосферный вихрь был заметен как с южных, так и с северных районов города.

По предварительным данным, смерч сформировался около 20:00 вечера и был особенно хорошо виден жителям жилого комплекса "Юнтолово". Очевидцы быстро распространили видео с необычным явлением в социальных сетях и мессенджерах, где оно вызвало активное обсуждение.

Как отмечают метеорологи, появление водяного смерча связано с циклоническим вихрем, который в настоящее время определяет погоду в акватории Финского залива. Это атмосферное явление характеризуется формированием вращающегося столба воздуха над поверхностью воды. В отличие от классических торнадо, такие вихри обычно не достигают берега и быстро рассеиваются, не представляя опасности для людей.

Примечательно, что это уже четвертый случай появления водяных смерчей в районе Сестрорецка за последние два месяца. Местные жители отмечают, что ранее столь частые случаи этого явления в регионе не фиксировались.

Специалисты связывают учащение подобных явлений с изменениями климатических условий. Водяные смерчи образуются в теплое время года при сочетании высокой влажности и резких перепадов температуры.

Фото: Ira Zhevlakova; Ната Чернышева