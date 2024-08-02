В ночь на воскресенье в Петербурге и Ленобласти ожидаются заморозки

Ночью и утром 19 октября в регионе прогнозируются туманы.

В воскресенье, 19 октября, жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области ожидает сухая и прохладная погода с переменной облачностью. Согласно прогнозу синоптиков, существенных осадков в течение дня не预期уется, но ночью и утром местами возможны туманы.

В Санкт-Петербурге температура воздуха ночью составит -1...-3°C (местами до +1°C), днем столбики термометров поднимутся до +6...+8°C. Ветер ночью будет переменным слабым, днем усилится до умеренного юго-западного. Атмосферное давление продолжит слабо повышаться.

В Ленинградской области температурный режим окажется немного холоднее: ночью -2...-7°C (местами до +1°C), днем — +3...+8°C. Ветровые условия будут аналогичны городским — слабый переменный ветер ночью сменится умеренным юго-западным днем. Метеорологи рекомендуют водителям быть внимательными на дорогах в утренние часы из-за возможных туманов.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")