После морозов в Петербург в понедельник придёт потепление до -8 градусов

Начало рабочей недели принесет петербуржцам долгожданное ослабление морозов.

В понедельник, 16 февраля, столбики термометров в городе поднимутся до -8 градусов, однако ночи по-прежнему останутся холодными. Синоптики предупреждают о гололедице и местами изморози.

В Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не прогнозируется, однако местами возможна изморозь. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха в темное время суток составит -15…-17 градусов, в окрестностях города может похолодать до -20…-22. Днем в понедельник ожидается -8…-10 градусов — это заметно теплее, чем в минувшие выходные. Атмосферное давление начнет понижаться ночью, днем существенных изменений не предвидится.

В Ленобласти сохранится облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, местами изморозь. Ветер слабый, переменный. Ночная температура по области будет колебаться от -15 до -20 градусов, а в отдельных районах (вероятно, на востоке) столбики термометров могут опуститься до -25…-30. Днем ожидается -7…-12, местами до -15 градусов.

На дорогах как в городе, так и в области сохраняется гололедица. Водителей и пешеходов призывают к осторожности. Из-за перепада температур возможен гололед на тротуарах и проезжей части.

Ранее Piter.TV сообщал, что Петербург пережил самую холодную ночь.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")