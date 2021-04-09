Начало новой рабочей недели в Петербурге и Ленобласти будет дождливым и прохладным

Температура днем не поднимется выше +10 градусов.

Новая рабочая неделя в Санкт-Петербурге и Ленинградской области начнется с дождливой и прохладной погоды. Как сообщают метеорологи, в регионе сохранится облачная погода с осадками различной интенсивности.

В Санкт-Петербурге ночью ожидается дождь, который днем продолжится с переменной интенсивностью — от небольшого до умеренного. Температурный фон будет оставаться низким: ночью столбики термометров покажут +4...+6°C, днем — не выше +6...+8°C. Ветер будет северо-западный и северный, умеренный. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днем начнет слабо повышаться.

В Ленинградской области погодные условия окажутся более разнообразными. Ночью пройдут небольшие, местами умеренные дожди, которые продолжатся и в дневное время. Ветер северный и северо-западный, умеренный, однако в начале ночи и в конце дня в прибрежных районах возможны порывы до сильного. Температура воздуха составит ночью +2...+7°C, днем — +5...+10°C. Атмосферное давление в течение суток будет понижаться.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")