Холодный фронт принесёт в Петербург и Ленобласть 12 сентября дожди и похолодание

Атмосферное давление будет падать, в прибрежных районах ожидаются порывы сильного ветра.

Жителей Северной столицы и Ленинградской области в воскресенье ожидает облачная погода с прояснениями и дождями. Как сообщают метеорологи, на регион оказывает влияние холодный атмосферный фронт, который принесет с собой понижение температуры и осадки различной интенсивности.

В Санкт-Петербурге ночью местами пройдут небольшие дожди, которые к дню усилятся до умеренных. Столбики термометров покажут ночью +5...+7°C, днем — не выше +7...+9°C. Ветер будет северо-западный и северный, умеренный.

В Ленинградской области погодные условия окажутся более выраженными. Ночью ожидаются небольшие, а местами умеренные дожди, которые продолжатся и в дневное время. Ветер северный и северо-западный, умеренный, однако в начале ночи и в конце дня в прибрежных районах возможны порывы до сильного. Температурный фон будет немного ниже: ночью +2...+7°C, днем — +5...+10°C. Атмосферное давление в течение суток будет понижаться, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

