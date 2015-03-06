Начало недели встретит жителей Петербурга и Ленобласти дождём и мокрым снегом

Температура воздуха составит от +2 до +4 градусов, на дорогах местами возможна гололедица.

Первый день рабочей недели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет облачным с небольшими осадками и температурой около нуля. Согласно данным Гидрометцентра, в регионе сохранится неустойчивая осенняя погода с вероятностью гололедицы на дорогах.

В Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями днем и небольшим дождем. Ветер ночью западный, переходящий к северо-восточному, днем северных направлений умеренный. Температурный фон в течение суток составит +2...+4 градуса, атмосферное давление существенно меняться не будет.

В Ленинградской области погодные условия будут более сложными: облачная погода с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные осадки, днем местами небольшой дождь и мокрый снег. Температура воздуха составит +2...-3 градуса ночью (на юге местами до +6 градусов) и +1...+6 градусов днем. На дорогах местами возможна гололедица.

