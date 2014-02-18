  1. Главная
Грозы и дожди обещают 10 августа в Петербурге и Ленобласти
Температура воздуха поднимется до +24 градусов.

По данным метеорологов, в ближайшие сутки регион ожидает переменчивая погода с кратковременными осадками и возможными грозами. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В Петербурге ночью прогнозируется переменная облачность без существенных осадков, температура составит +13...+15°C. Днем ожидается кратковременный дождь, местами возможны грозы, столбики термометров поднимутся до +22...+24°C. Ветер западный, ночью слабый, днем усилится до умеренного. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

В Ленинградской области ночью местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха составит +7...+12°C, у водоемов местами до +15°C. Днем осадки ожидаются в большинстве районов, возможны грозы, воздух прогреется до +19...+24°C. Ветер западный, ночью 2-5 м/с, днем 4-9 м/с.

Ранее Piter.TV сообщал, что июль 2025 года в Петербурге вошел в семёрку самых жарких за всю историю наблюдений.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")

