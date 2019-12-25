Петербург 7 августа находится в тылу циклона 

Днём +21…+23 градуса.

Северная столица в четверг будет ощущать влияние тыловой, холодной части циклона с центром над западом акватории Баренцева моря. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, а дневной температурный фон изменится мало, и останется близким к климатической норме. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 7 августа в Петербурге +21…+23 градуса, в Ленинградской области +20…+25 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В пятницу днём местами пройдёт кратковременный дождь, ночью +12…+14 градусов, днём +21…+23 градуса.

Фото: Piter.tv