В Ленобласти 7 августа ожидается до +25 градусов

Местами пройдут дожди.

В Ленинградской области в четверг ожидается облачная с прояснениями погода. Такой прогноз дали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами в 47 регионе 7 августа пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, местами до +7 градусов, днем +20...+25 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Тем временем июль 2025 года в Петербурге вошел в семёрку самых жарких за всю историю наблюдений.

Фото: Piter.tv