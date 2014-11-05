Последствия урагана "Мелисса" принесут в Петербург дождливую и аномально теплую погоду 5 ноября

Воздух прогреется до +10...+12°C, в Ленинградской области ожидается от +7 до +12°C.

Северную столицу сегодня ожидает воздействие теплого сектора циклона, ранее проявлявшегося как ураган "Мелисса". Достигнув северной части Скандинавского полуострова, этот атмосферный вихрь затянул регион плотной облачностью и принесет осадки в виде дождя. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура поднимется на 5-6 градусов выше среднего показателя, существует вероятность обновления суточного максимума температуры воздуха, зафиксированного в 1930 году на отметке +11,9°C.

Воздух прогреется до +10...+12°C, в Ленинградской области ожидается от +7 до +12°C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Показатели атмосферного давления останутся стабильными, оставаясь вблизи нормы — примерно 760 мм рт. ст.

Фото: Piter.TV