В воскресенье погоду в Петербурге сформирует северная периферия циклона

Воздух прогреется до -4...–6 градусов.

Синоптическая обстановка над Петербургом 4 января будет определяться северной частью большой области низкого давления. Ожидается облачность и незначительные осадки в виде снега. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до -4...–6 градусов, в Ленобласти температура составит от -3 до -8 градусов, местами на севере региона похолодает до -11 градусов.

Восточный ветер ожидается умеренный, его скорость составит 2–7 м/с. Атмосфеное давление постепенно повысится, достигнув отметки около 750 мм ртутного столба, что немного ниже средних показателей.

Фото: Piter.TV