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В Петербурге 4 марта будет дождливо
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В Петербурге 4 марта будет дождливо

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Но по-прежнему будет теплее, чем должно быть по календарю.

Во вторник, 4 марта, синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей сформирует тёплый сектор североатлантического циклона. Его стараниями облаков в небе над регионом будет много, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, и по-прежнему теплее, чем должно быть по календарю. Об этом сообщили синоптики "Фобос".

Температура воздуха в Петербурге +1…+3 градуса, в Ленинградской области 0…+5 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, с порывами до 12-17 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 742 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, во второй половине дня показания барометров начнут расти.

В среду временами будут идти дожди и +3…+5 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: март, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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