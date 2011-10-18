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Петербург 4 июля находится в полосе атмосферного фронта
Сегодня, 8:02
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Петербург 4 июля находится в полосе атмосферного фронта

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При переменной облачности в городе без осадков, а на территории восточной половины Ленобласти пройдут кратковременный дожди с грозами.

В первый рабочий день на погоду в Петербурге окажет влияние атмосферный фронт, неторопливо смещающийся к востоку. При переменной облачности в городе без осадков, а на территории восточной половины Ленобласти пройдут кратковременный дожди с грозами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 4 июля в Петербурге +26…+28, по Ленобласти +25…+30 градусов. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Во вторник местами возможна гроза и днём около +25 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: июль, михаил леус, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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