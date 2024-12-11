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В Петербург 4 февраля ветер принесёт новые порции холодного воздуха
Сегодня, 8:50
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В Петербург 4 февраля ветер принесёт новые порции холодного воздуха

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Температура воздуха 4 февраля в Петербурге -8…-10 градусов.

Во вторник на погоду Северной столицы будет оказывать влияния циклон, теряющий силы над центральными регионами Европейской России. В облаках появятся прояснения, местами пройдёт небольшой снег, а северные ветры принесут к берегам Невы новые порции холодного воздуха, удерживая температуру ниже климатической нормы. Об этом рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 4 февраля в Петербурге -8…-10 градусов, в Ленинградской области -7…-12 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 м/с.

В среду ожидается без существенных осадков, ночью -14…-16 градусов, днем -6…-8.

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Фото: Piter.tv

Теги: погода, февраль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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