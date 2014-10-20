Антициклон защитит от дождей Петербург 4 августа

Днём до +29 градусов.

Северная столица 4 августа продолжит ощущать влияние юго-западной периферии антициклона, который оградит город от нашествия дождевых облаков. При переменной облачности обойдётся без осадков, и только на юго-западе области местами продут кратковременные грозовые дожди. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +27…+29 градусов, в Ленинградской области +25…+30 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Во вторник во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, гроза, ночью +17…+19 градусов, днём +25…+27 градусов.

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Фото: Piter.tv