Петербург 4 апреля находится в полосе холодного фронта

Температура днём +5…+7 градусов.

Перед выходными территорию Северной столицы с севера на юг будет пересекать холодный атмосферный фронт. Облаков в небе станет больше, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, в вечерние часы к дождю добавится мокрый снег, а также усилится ветер и похолодает. Такой прогноз на пятницу дали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 4 апреля в Петербурге +5…+7 градусов, в Ленинградской области +3…+8 градусов. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу местами ожидается небольшой снег, гололедица, ночью -1…-3 градуса, днем 0…+2 градуса.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов также сообщил, что порывы ветра 4 апреля достигнут 15-18 м/с. Значительно похолодает, и это продолжится до дня субботы, 5 апреля. Сегодня столбики термометров покажут не выше +5…+7 градусов, а в выходные – до +1…+3 градусов.

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Фото: Piter.tv