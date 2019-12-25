В Петербурге 3 сентября лучи прогреют воздух до летних значений

Днём без осадков.

В среду характер погоды в Петербурге и Ленинградской области будет определять отрог северного антициклона. Благодаря его влиянию дожди обходят регион стороной, а прямые солнечные лучи прогреют воздух до летних значений. В течение дня переменная облачность, без осадков, рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 3 сентября в Петербурге +20…+22 градуса, по Ленобласти +18…+23 градуса. Ветер юго-восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Фото: Piter.tv