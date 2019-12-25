К вечеру 2 июня в Петербург придут дожди

Атмосферное давление будет падать.

В понедельник синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться уходящим на восток гребнем антициклона, который во второй половине дня сменится атмосферным фронтом с запада. Ясное небо будут постепенно затягивать плотные облака и ближе к вечеру придут дожди. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 2 июня в Петербурге +20…+22 градуса, в Ленинградской области +18…+23 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник ожидаются небольшие дожди, ночью +11…+13 градусов, днём +17…+19 градусов.

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Фото: Piter.tv