Антициклон постепенно прекратит осадки в Петербурге 2 декабря

Погоду в Петербурге сегодня, 2 декабря, определит северо-западная окраина крупного антициклона. Под влиянием западных воздушных потоков сюда поступят влажные и умеренно теплые массы воздуха. Ожидается переменная облачность, утром возможны кратковременные осадки в виде дождя, температура значительно превысит средние многолетние значения. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до +3…+5 градусов, в Ленобласти ожидается от нуля до +5 градусов тепла.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление поднимется выше нормального уровня и достигнет отметки 767 мм рт. ст.

Фото: Piter.TV