Из Петербурга 29 мая уйдут дожди

Сегодня, 29 мая, на погоду в Северной столице повлияет гребень антициклона. Дожди наконец покинут город на длительный период. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Температура воздуха в Петербурге поднимется до +13...+15 градусов, по области до +11...+16 градусов, что ниже нормы на 2-3 отметки. Атмосферное давление составит 766 мм рт. ст.
Напомним, что в Ленобласти 29 мая воздух прогреется до +16 градусов. Местами брызнут дожди.
Фото: pixabay
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