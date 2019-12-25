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Из Петербурга 29 мая уйдут дожди
Сегодня, 7:51
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Из Петербурга 29 мая уйдут дожди

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Суббота будет солнечной и холодной.

Сегодня, 29 мая, на погоду в Северной столице повлияет гребень антициклона. Дожди наконец покинут город на длительный период. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. 

Температура воздуха в Петербурге поднимется до +13...+15 градусов, по области до +11...+16 градусов, что ниже нормы на 2-3 отметки. Атмосферное давление составит 766 мм рт. ст. 

Напомним, что в  Ленобласти 29 мая воздух прогреется до +16 градусов. Местами брызнут дожди.

Фото: pixabay

 

Теги: 29 мая, петербург, погода спб
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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