Из Петербурга 29 мая уйдут дожди

Суббота будет солнечной и холодной.

Сегодня, 29 мая, на погоду в Северной столице повлияет гребень антициклона. Дожди наконец покинут город на длительный период. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге поднимется до +13...+15 градусов, по области до +11...+16 градусов, что ниже нормы на 2-3 отметки. Атмосферное давление составит 766 мм рт. ст.

Напомним, что в Ленобласти 29 мая воздух прогреется до +16 градусов. Местами брызнут дожди.

Фото: pixabay