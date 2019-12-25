Петербуржцев предупредили о грозе 28 июля

При грозах порывы ветра могут достигать до 15 м/с.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает о том, что 28 июля в городе ожидаются дожди, местами грозы и ливни. При грозах порывы ветра могут достигать до 15 м/с.

Специалисты МЧС дали петербуржцам несколько советов по поведению во время грозы. При нахождении в сельской местности, нужно закрыть двери, окна, дымоходы, не стоит топить печь и говорить по телефону. Во время ударов молнии не стоит подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоит также стоять рядом с окном.

Во время грозы при нахождении в квартире следует держаться подальше от электропроводки, антенн; отключить телевизор, радио, не пользоваться телефоном.

Рекомендации участникам дорожного движения и населению при ветре:

- уберите хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна;

- машину поставьте в гараж или припаркуйте машину вдали от шатких конструкций;

- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

Фото: Piter.TV