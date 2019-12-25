В середине недели в Петербурге выглянет солнце

Воздух прогреется до диапазона от -1 до +1 градуса.

Погоду в Северной столице 26 ноября определит антициклон с востока. Благодаря этому облака начнут постепенно рассеиваться, давая пространство для солнечных просветов, а осадки в виде снега в городе временно прекратятся. Однако в отдельных районах области всё ещё возможен небольшой снег. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до диапазона от -1 до +1 градуса. В Ленинградской области температура окажется ниже и составит от -4 до +1 градуса.

Порывы умеренного юго-западного ветра достигнут 2-7 м/с. Показатели атмосферного давления превысят норму, достигнув отметки в 764 мм. рт.ст.

В предстоящий четверг существенных осадков не предвидится, сохранится риск образования гололедицы.

Фото: Piter.TV