Атмосферный фронт принесёт облака и осадки в Петербург 25 ноября

Погоду в Петербурге 25 ноября определит атмосферный фронт, движущийся с северо-западной стороны. Над городом останутся густые облака, пройдут слабые осадки в форме снега и мокрого снега. На улицах возможна гололедица. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется от 0 до +2 градусов. По Ленобласти температура ожидается от -1 до +2 градусов.

Юго-западный ветер усилится до 4-9 м/с. Атмосферное давление поднимется до уровня примерно равному норме — 759 мм рт. ст.

Фото: Piter.TV