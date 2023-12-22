Biruta принесёт дожди в Петербург 25 апреля

Температура воздуха в Петербурге +6…+8 градусов.

Погода в Северной столице 25 апреля будет формироваться под влиянием очередного южного циклона, названного немецкими метеорологами "Бирута" (Biruta). Выходя в середине дня своим центром в районы Прибалтики, он закроет небо плотными облаками и вызовет дожди с порывистом ветром, что ограничит приток солнечного тепла. Об этом рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +6…+8 градусов, в Ленинградской области +4…+9 градусов, местами до +12. Ветер восточный 5-10 м/с, в первой половине дня порывистый.

В пятницу ожидается без существенных осадков и +11…+13 градусов.

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Фото: Piter.tv