Небольшие дожди пройдут в Петербурге 24 сентября

Температура воздуха составит +18…+20°, в Ленобласти +16…+21°.

Во вторник, 24 сентября, синоптическую ситуацию в Петербурге определит тёплый атмосферный фронт, который скользит по периферии обширного антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны небольшие дожди. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха составит +18…+20°, в Ленобласти +16…+21°. Порывы южного ветра достигнут 3–8 м/с.

Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Фото: Piter.TV