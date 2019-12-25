В Петербурге 24 октября температура на 4-5 градусов выше климатической нормы

При этом сохраняется порывистый ветер.

В четверг на погоду Северной столицы ещё будет оказывать влияние далёкий циклон с центром над Республикой Коми. Облаков в небе над регионом довольно много, поэтому кратковременных дождей не избежать. Также сохранится порывистый ветер. Несмотря на это, температурные показатели останутся на 4-5 градусов выше климатической нормы.

Как рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести", температура воздуха 24 октября в Петербурге +10…+12 градусов, в Ленинградской области +8…+13 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с.

В пятницу местами пройдут небольшие дожди и +10…+12 градусов.

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Фото: Piter.tv