В Петербурге 23 июня будет солнечно и без дождей

Воздух прогреется до +19..+21 градуса.

Северная столица в понедельник будет ощущать влияние гребня антициклона. Вытянувшись с юго-запада, он оградит регион от нашествия дождевых облаков и вместе с ветрами южных румбов поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 23 июня в Петербурге +19…+21 градус, в Ленинградской области +17…+22 градуса. Ветер южный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник временами будут идти дожди, ночью +12…+14 градусов, днём +16…+18 градусов.

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Фото: Piter.tv