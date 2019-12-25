  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:06
236
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Петербург окажется на пути холодного фронта 22 апреля

0 0

Днём в городе будет +10…+12 градусов.

Сегодня Петербург окажется под влиянием холодного атмосферного фронта, который движется с севера. Он постепенно затянет небо плотными облаками, а к вечеру принесёт кратковременные дожди. Также ожидается усиление ветра и понижение температуры. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Днём в городе будет +10…+12 градусов, в Ленинградской области — до +15 градусов. 

Ветер западных и северо-западных направлений будет дуть со скоростью 5–10 м/с, порывы могут усиливаться. Атмосферное давление начнёт активно падать и составит 748 мм рт. ст., что значительно ниже нормы.

Подписывайтесь на сообщество и канал Piter.TV, чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Погода,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии