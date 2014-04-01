Скандинавский антициклон ограничит прогрев в Петербурге 1 апреля

Во вторник управление погодой в Северной столице вновь окажется в руках антициклона, но на это раз менее тёплого, скандинавского. При переменной облачности дождей не ожидается, а температурный фон хоть и превысит норму, но окажется ниже вчерашних отметок. Об этом сообщили синоптики "Фобос".
Температура воздуха 1 апреля в Петербурге +10…+12 градусов, в Ленинградской области +8…+13 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с.
В среду без осадков и +10…+12 градусов.
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Фото: Piter.tv
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