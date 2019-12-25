Короткие дожди и северный ветер понизят температуру в Петербурге 19 сентября

Днём до +16 градусов.

Северная столица в пятницу останется в тыловой, холодной части североатлантического циклона, центр которого в середине дня выйдет в акваторию Белого моря. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 19 сентября в Петербурге +14…+16 градусов, в Ленинградской области +12…+17 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу днём пройдут кратковременные дожди, ночью +8…+10 градусов, днём +15…+17 градусов.

Фото: Piter.TV