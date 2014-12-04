Циклон отметится локальными дождями в Петербурге 18 сентября

Днём +17…+19 градусов.

Северная столица в четверг останется под влиянием южной периферии циклона, центр которого в середине дня выйдет в районы Кольского полуострова. В регионе сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 18 сентября в Петербурге +17…+19 градусов, в Ленинградской области +14…+19 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу временами пройдут дожди, ночью +10…+12 градусов, днём +15…+17 градусов.

Фото: Piter.TV