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В Петербурге 17 января будет морозно и преимущественно сухо
Сегодня, 7:59
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 17 января будет морозно и преимущественно сухо

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Температура воздуха в Петербурге -11…-13 градусов.

В среду, 17 января, синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей сформирует гребень антициклона, с востока и с запада сжатый циклоническими вихрями.

Как уточнил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Температура воздуха в Петербурге -11…-13 градусов, в Ленинградской области -10…-15 градусов. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный 2-7 м/с.

В четверг после полудня временами пройдёт снег и -7…-9 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: погода, январь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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