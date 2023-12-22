В Петербурге 17 января будет морозно и преимущественно сухо

Температура воздуха в Петербурге -11…-13 градусов.

В среду, 17 января, синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей сформирует гребень антициклона, с востока и с запада сжатый циклоническими вихрями.

Как уточнил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Температура воздуха в Петербурге -11…-13 градусов, в Ленинградской области -10…-15 градусов. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный 2-7 м/с.

В четверг после полудня временами пройдёт снег и -7…-9 градусов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv