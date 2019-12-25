В Петербурге 17 февраля местами пройдёт слабый снег 

Днём -6…-8 градусов.

Во вторник Северная столица останется под влиянием барического максимума с центром над Псковской область. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

На фоне растущего атмосферного давления в регионе сохранится спокойная и довольно холодная погода, а местами из подинверсионных облаков продолжит сыпаться небольшой снег.

Температура воздуха 17 февраля в Петербурге -6…-8 градусов, в Ленинградской области -6…-11 градусов. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду местами пройдет слабый снег, ночью ожидается -14…-16 градусов, днём -7…-9 градусов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv