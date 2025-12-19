В конце рабочей недели Петербург находится на периферии антициклона

Температура воздуха ожидается на уровне -6…-8 градусов.

Сегодня, 16 января, погода в Петербурге практически не изменится. Город продолжит находиться под воздействием периферии антициклона, что обеспечит переменную облачность без существенных осадков. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха ожидается на уровне -6…-8 градусов, в Ленинградской области столбик термометра опустится до -6…-11 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление повысится до отметки 777 мм рт. ст., что значительно превышает средний показатель (на 16-18 единиц).

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV