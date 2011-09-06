Погода в Петербурге "вернулась" в начало ноября во вторник

Температура воздуха останется значительно выше климатической нормы, достигнув отметки +4...+6 градусов.

Северная столица сегодня, 16 декабря, окажется под воздействием теплого сектора североатлантического циклона. Небо будет покрыто облаками, насыщенными влагой, возможны локальные небольшие осадки в виде дождя. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха останется значительно выше климатической нормы, достигнув отметки +4...+6 градусов. В Ленинградской области ожидается разброс температуры от +1 до +6 градусов.

Западный ветер усилится до скорости 5-10 м/с. Показатели атмосферного давления поднимутся до уровня 761 мм рт. ст., приближаясь к средним значениям.

Фото: Piter.TV