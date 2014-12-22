  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 15 августа ожидается до +26 градусов
Сегодня, 8:08
41
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 15 августа ожидается до +26 градусов

0 0

Дождей не ожидается.

В пятницу Северная столица останется под влиянием северо-восточной периферии обширного барического максимума. Он сохранит в небе над регионом разрозненные поля облаков, которые не смогут стать причиной дождей. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 15 августа в Петербурге +24…+26 градусов, в Ленинградской области +22…+27 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В субботу временами пройдут дожди, ночью +15…+17 градусов, днём +18…+20 градусов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv

Теги: август, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии