В Петербурге 15 августа ожидается до +26 градусов

Дождей не ожидается.

В пятницу Северная столица останется под влиянием северо-восточной периферии обширного барического максимума. Он сохранит в небе над регионом разрозненные поля облаков, которые не смогут стать причиной дождей. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 15 августа в Петербурге +24…+26 градусов, в Ленинградской области +22…+27 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В субботу временами пройдут дожди, ночью +15…+17 градусов, днём +18…+20 градусов.

Фото: Piter.tv