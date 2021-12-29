В Петербурге 14 января ожидаются мокрый снег и гололедица

За синоптическую ситуацию в городе 14 января будет отвечать тыловая, более холодная часть уходящего на восток циклона.

В Петербург придет постепенное похолодание, кратковременные осадки и гололедица. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

За синоптическую ситуацию в городе 14 января будет отвечать тыловая, более холодная часть уходящего на восток циклона. В Петербурге ожидается облачная погода, мокрый снег, местами гололедица.

Температура воздуха 0…+2, по Ленобласти -2…+3 градуса, во второй половине дня слегка подморозит. Ветер северо-западный, западный 6-11 м/с, порывистый.

Жителей Ленобласти предупредили об ухудшении погоды в пятницу.

Фото: Piter.tv