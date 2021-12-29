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В Петербурге 14 января ожидаются мокрый снег и гололедица
Сегодня, 8:08
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 14 января ожидаются мокрый снег и гололедица

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За синоптическую ситуацию в городе 14 января будет отвечать тыловая, более холодная часть уходящего на восток циклона.

В Петербург придет постепенное похолодание, кратковременные осадки и гололедица. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

За синоптическую ситуацию в городе 14 января будет отвечать тыловая, более холодная часть уходящего на восток циклона. В Петербурге ожидается облачная погода, мокрый снег, местами гололедица.

Температура воздуха 0…+2, по Ленобласти -2…+3 градуса, во второй половине дня слегка подморозит. Ветер северо-западный, западный 6-11 м/с, порывистый.

Жителей Ленобласти предупредили об ухудшении погоды в пятницу.

Фото: Piter.tv

Теги: зима, погода, январь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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