Во вторник в Петербурге пройдут дожди и продолжится похолодание

Во вторник петербуржцев ожидает облачная погода и дожди. Город окажется под влиянием части циклона, перемещающегося из центральной части европейской территории России в район Верхней Волги. Ожидается преобладание облаков на небе, осадки и дальнейшее снижение температурных показателей. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный фон 14 октября составит +6...+8 градусов, а в Ленинградской области воздух прогреется до +4...+9 градусов.

Северо-западный ветер усилится до скорости 4-9 м/с.

Фото: Piter.TV