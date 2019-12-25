Циклон понизил температуру в Петербурге в четверг

В Петербурге и Ленобласти отмечается понижение температуры воздуха после кратковременного периода 20-градусного тепла. Ухудшение погодных условий связано с влиянием тыловой части циклона, центр которого располагается над западной частью Скандинавии. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Сегодня в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Днем температура воздуха в городе составит +14…+16 градусов, по Ленобласти — +12…+17 градусов, на востоке региона — до +21 градуса.

Ветер северо-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 756 мм рт. ст., что остаётся ниже нормы.

