В Петербурге 13 января воздух прогреется до +3 градусов

При этом возможен снег, переходящий в дождь.

"Эльза" 13 января принесёт в Петербург тепло, штормовой ветер и осадки, переходящий в дожди. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Синоптическая ситуация будет формироваться тёплым сектором циклонического вихря "Эльза", центр которого кружит над акваторией Баренцева моря. Из-за этого погода будет облачной и ветреной, пройдёт снег, переходящий в дожди.

В течение дня будет +1..+3 градуса, в Ленобласти -2..+4 градуса. Атмосферное давление стремительно падает.

С 13 по 15 января в Ленобласти будут сильный ветер, снег и гололед.

Фото: Piter.tv