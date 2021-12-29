С 13 по 15 января в Ленобласти будут сильный ветер, снег и гололед

Порывы ветра могут достигать 20 м/с.

Неблагоприятная погода ожидается на территории Ленобласти в период с 13 по 15 января. Об этом местных жителей предупредила пресс-служба МЧС.

Вплоть до 15 января на территории региона ожидается сильная гололедица и ветер. В четверг, 13 января, ожидаются местами сильный снег, гололед. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Также не обойдется и без осадков.

Мокрый снег и порывы ветра 15-18 м/с будут и 14 января. В субботу, 15 января, ветер будет дуть со скоростью 15 м/с, снег продолжится.

Фото: Piter.tv