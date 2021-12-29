В Ленобласти 13 января ожидается плюсовая температура

Утром и днём ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в регионе 13 января ожидается облачная погода.

На западе ночью пройдёт небольшой, местами умеренный, снег, утром и днём ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Также днём местами возможен гололёд. Температура воздуха ночью составит -6...-11, днём 0...+4 градуса.

На востоке ночью и в начале дня снег, местами сильный, утром и днём – мокрый снег, местами небольшой. Температура воздуха ночью -13...-18, днём -3...+2 градуса. Местами могут быть порывы ветра 15-20 м/с.

Фото: МЧС; pexels