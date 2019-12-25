В Петербурге 13 декабря будет морозно

Вечером пойдёт снег.

Большую часть сегодняшнего дня метеорологические условия в Северной столице будет формировать гребень антициклона, а вечером скажется приближение атмосферного фронта с запада. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, вечером начнётся снег, рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 13 декабря в Петербурге -3…-5 градусов, в Ленинградской области -2…-7 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В субботу временами будет идти снег и -1…-3 градуса.

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Фото: Piter.tv